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﻿太古城廬山閣兩房月租2.5萬

2019-06-26 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事布家良表示，太古城廬山閣低層H室，面積518方呎，兩房間隔，望內園景，以2.5萬租出，呎租48.3元，據悉，新租客為公司客，業主於06年7月以約150萬購入，現享約20厘租金回報。

  Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO GENOVA第19座高層D室，面積736方呎，屬3房連套房間隔，望內園景，獲同區客以1.9萬租入，呎租約25.8元。據了解，業主於18年5月以975萬購入，按買入價計算，租金回報約2.3厘。

  中原分行經理麥偉成表示，粉嶺囍逸2座中層H室，面積502方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以16800元獲承租，呎租33.5元。據了解，業主於16年以504萬購入，是次租出單位可享約4厘租金回報。
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