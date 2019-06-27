  • 2019年6月27日 星期四
  • 30º
  • 84%
熱門： 曾蔭權逃犯條例G20東京奧運香港小姐

日報新聞 > 地產

﻿藍灣半島兩房山景月租2.15萬

2019-06-27 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層F室，面積455方呎，屬兩房間隔，望山景，獲租客以2.15萬租入，呎租約47.3元，據了解，業主於15年以630萬購入，按買入價計算，租金回報約4.1厘，租客為外區客。

        香港置業首席聯席董事曾家輝表示，奧運站凱帆軒1座高層D室，面積450方呎，兩房間隔，望開揚景，以2.05萬租出，呎租45.6元，租客屬外區住客，業主於10年以約405萬購入，現享回報約6.1厘。

        美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山海典居7座中層C室，面積約1066方呎，屬3房連套房間隔，望海景，獲區內客垂青，議價後以3萬租出，呎租約28.1元，業主於03年以約390萬購入上，回報率約9.2厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd