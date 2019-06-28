﻿屋苑錄用家市價承接

嘉湖兩房520萬易手
利嘉閣高級經理黃凱達指出，鰂魚涌太古城智星閣低層C室，面積582方呎，兩房間隔，以1050萬易手，呎價18041元，屬市價，買家為用家。原業主於07年2月以303萬購入，轉售帳面獲利747萬。
美聯營業經理林志堅表示，將軍澳日出康城緻藍天2座極高層左翼A室，面積802方呎，三房連多用途房間隔，景觀開揚，獲用家以1250萬承接，呎價15586元。據悉，原業主於15年4月斥資781.6萬購入，是次轉手帳面獲利468.4萬。
代理指，小西灣藍灣半島3座高層E室，面積436方呎，兩房間隔，景觀開揚，以828萬易手，呎價18991元。據悉，原業主於10年9月以369萬購入單位，帳面獲利459萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山錦英苑G座中層8室，面積401方呎，兩房間隔，望開揚景，以530萬（自由市場價）沽出，呎價13217元，屬市價水平。據了解，原業主於13年以286萬（已補地價）購入，持貨至今沽售帳面獲利244萬。
錦英苑呎價1.32萬沽
中原首席分區營業經理洪金興表示，觀塘麗港城6座高層C室，面積517方呎，兩房間隔，以812萬易手，呎價15706元。據悉，原業主於14年以533萬買入，帳面獲利279萬。