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﻿屋苑錄用家市價承接

2019-06-28 列印
■嘉湖山莊兩房單位，議價至520萬沽出，呎價11581元。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居10座高層F室，面積449方呎，兩房間隔，議價至520萬沽出，呎價11581元，買家為用家，屬市價。原業主於96年以171.5萬買入，帳面獲利348.5萬。

嘉湖兩房520萬易手

　　利嘉閣高級經理黃凱達指出，鰂魚涌太古城智星閣低層C室，面積582方呎，兩房間隔，以1050萬易手，呎價18041元，屬市價，買家為用家。原業主於07年2月以303萬購入，轉售帳面獲利747萬。

　　美聯營業經理林志堅表示，將軍澳日出康城緻藍天2座極高層左翼A室，面積802方呎，三房連多用途房間隔，景觀開揚，獲用家以1250萬承接，呎價15586元。據悉，原業主於15年4月斥資781.6萬購入，是次轉手帳面獲利468.4萬。

　　代理指，小西灣藍灣半島3座高層E室，面積436方呎，兩房間隔，景觀開揚，以828萬易手，呎價18991元。據悉，原業主於10年9月以369萬購入單位，帳面獲利459萬。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山錦英苑G座中層8室，面積401方呎，兩房間隔，望開揚景，以530萬（自由市場價）沽出，呎價13217元，屬市價水平。據了解，原業主於13年以286萬（已補地價）購入，持貨至今沽售帳面獲利244萬。

錦英苑呎價1.32萬沽

　　中原首席分區營業經理洪金興表示，觀塘麗港城6座高層C室，面積517方呎，兩房間隔，以812萬易手，呎價15706元。據悉，原業主於14年以533萬買入，帳面獲利279萬。
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