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﻿PARK YOHO月租1.45萬

2019-06-28 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO MILANO第33B座低層C室，面積519方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以1.45萬租入，呎租27.9元。

  據了解，業主於18年以792.6萬購入，按買入價計算，租金回報約2.2厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣碧海藍天3座中層D室，面積505方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以1.85萬租出，呎租36.6元。據悉，業主於08年3月以345萬購入，現享回報6.4厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈晴2座低層B06室，面積332方呎，一房間隔，以14000元租出，呎租42.2元。據了解，原業主於17年以473萬購入，是次租出單位可享3.6厘租金回報。
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