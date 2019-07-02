﻿市場氣氛平穩 西半山豪宅特色單位連錄成交

西半山豪宅交投保持平穩，連錄多宗特色單位成交，其中干德道年豐園有頂層連天台戶獲買家以約3380萬入市，屬市價。此外，區內業主持貨力強，特別是約1500萬至2000萬的放盤，大多數都不提供議價空間。



香港置業首席高級營業經理張偉倫表示，雖然近期市場有多個不利因素，如中美貿易戰升溫、股市表現反覆，但對西半山豪宅交投影響不大，4月及5月的買賣宗數維持相若，分別約56宗及43宗，反映買家對後市有信心。



年豐園頂層戶3380萬承接



由於西半山屬名校網地段，家庭客成為主要客源，目標銀碼由約1800萬至5000萬不等。不過，市場上放盤數量減少，而業主叫價態度偏向硬淨，其中1500萬至2000萬的單位，基本上沒有減價空間，而約4000萬至5000萬的貴價豪宅，議幅則約5%以內。在西半山近月的交投中，實用面積逾1000方呎的單位佔有一定比例，如位於干德道的老牌屋苑年豐園，市場於4月連錄3宗買賣，有2個為特色戶。張氏透露，其中一個成交為1座頂層戶，實用面積1194方呎，內置樓梯連接1066方呎天台，附設1個車位，原業主放盤約1年後，據了解，最後獲藝人區文詩斥資3380萬承接，屬市價。



年豐園現時提供約2個放售單位，包括1個頂層連天台單位，實用面積1368方呎，同樣設有逾千方呎的天台，連1個車位，業主現時叫價約4300萬。



高士台頂層複式呎價3.8萬



另外，由嘉里建設發展、樓齡約6年的高士台，亦錄得特色戶易手。中原地產資深分區營業經理簡英譓稱，高士台1座頂層複式單位，實用面積2235方呎，4套房間隔，附設特大平台及天台，原業主約1年前開價逾1億放售單位，直至4月以8600萬成交，實用呎價約38479元，造價較市價低約兩成。據悉，原業主於2014年8月以9975萬買入單位，持貨約5年，單位帳面虧蝕1375萬。



美聯物業客戶經理黃浩然則表示，高士台單位間隔多元，涵蓋開放式至4房間隔，目前3房以上的大戶放盤量約5個，最平入場價約3500萬，不連車位。屋苑早前曾有1個頂層單位放盤，實用面積2298方呎，外連660方呎平台，連2個車位，於去年12月以約1.38億放售，惟業主近期決定封盤不賣，屋苑暫未有特色單位放盤。



殷樺花園842呎連約沽



中原地產高級區域聯席董事盧民偉指出，西半山擁有中、小學名校網優點，鄰近核心商業區，向來受專業人士追捧。最近，有年輕醫生夫婦睇樓約半年，本來預算約1700萬在區內置業，但遇到心儀單位後卻很快被人捷足先登。本月睇中殷樺花園2座高層D室，實用面積842方呎，坐向東南，附設1個車位，由於單位現有租客居住，所以他們參觀了同座其他樓層的同類型單位，再參考單位相片後，決定以2100萬連租約接手自用，較市價低約5%至8%。



原業主於3月中旬以同一叫價放盤，即是上址以零議價成交，單位將於數月後交吉。屋苑最新放賣盤約5個，最平叫價約2100萬，可安排業主開門睇樓，但不連車位。