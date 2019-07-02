﻿屋苑錄用家市價承接

栢慧豪園呎價1.19萬
祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆安苑B座高層8室，面積563方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以518萬（自由市場價）購入作自住，呎價9201元，屬市價水平。
美聯聯席區域經理鄧惠豪表示，鴨脷洲深灣軒1座高層F室，面積483方呎，兩房間隔，望海景，以910萬易手，呎價18841元，買家為外區用家。原業主於13年3月以638萬購入，是次轉售帳面獲利272萬元。
香港置業首席高級營業經理梁永新表示，香港仔海匯大廈中層單位，面積462方呎，三房間隔，望開揚景，議價後以703萬成交，呎價15216元，買家為首置客。原業主於15年6月以535萬購入，是次轉售帳面賺168萬。
世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，北角港運城3座中層D室，面積535方呎，兩房間隔，享開揚景，獲區外換樓客以1074萬承接，呎價20075元，屬市價水平。原業主於97年以565萬購入，帳面獲利509萬。
港運城兩房1074萬沽
利嘉閣高級經理吳玉蘭指出，鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣高層D室，面積378方呎，兩房間隔，享園景，成交價783萬，呎價20714元。
原業主於01年以140萬購入，現轉手帳面獲利643萬。