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﻿屋苑錄用家市價承接

2019-07-02 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園5座低層A室，面積494方呎，兩房間隔，以592萬沽出，呎價11984元，屬市價水平。原業主於11年以235萬買入，帳面獲利357萬。

栢慧豪園呎價1.19萬

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆安苑B座高層8室，面積563方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以518萬（自由市場價）購入作自住，呎價9201元，屬市價水平。

　　美聯聯席區域經理鄧惠豪表示，鴨脷洲深灣軒1座高層F室，面積483方呎，兩房間隔，望海景，以910萬易手，呎價18841元，買家為外區用家。原業主於13年3月以638萬購入，是次轉售帳面獲利272萬元。

　　香港置業首席高級營業經理梁永新表示，香港仔海匯大廈中層單位，面積462方呎，三房間隔，望開揚景，議價後以703萬成交，呎價15216元，買家為首置客。原業主於15年6月以535萬購入，是次轉售帳面賺168萬。

　　世紀21北山高級客戶經理梁淑儀表示，北角港運城3座中層D室，面積535方呎，兩房間隔，享開揚景，獲區外換樓客以1074萬承接，呎價20075元，屬市價水平。原業主於97年以565萬購入，帳面獲利509萬。

港運城兩房1074萬沽

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭指出，鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣高層D室，面積378方呎，兩房間隔，享園景，成交價783萬，呎價20714元。

  原業主於01年以140萬購入，現轉手帳面獲利643萬。
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