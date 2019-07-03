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﻿太古城明宮閣三房月租31000元

2019-07-03 列印
  二手再錄市價租務個案，美聯助理區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城明宮閣中層E室，面積為702方呎，為3房間隔，以約31000元租出，呎租為44.2元，買家為同區客，業主於10年5月以約608萬入市，租金回報率約6.1厘。

        香港置業首席聯席董事許美華表示，大圍嘉順苑高層7室，面積449方呎，屬兩房間隔，望山景，獲家庭客以1.4萬承租，呎租31.2元，業主於18年以約316.3萬購入，現享回報約5.3厘。

        祥益客戶經理古文彬表示，屯門居屋兆康苑L座高層3室，面積467方呎，兩房間隔，獲區外客垂青，以1.05萬租出，呎租22.5元。

        祥益區域董事林偉光表示，屯門麗寶大廈中層C室，面積248方呎，1房間隔，獲一名區內客垂青，以8000元租出，呎租32.3元。

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