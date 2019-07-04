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﻿長沙灣泓景臺兩房月租1.9萬

2019-07-04 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣泓景臺1座高層 E室，面積492方呎，兩房間隔，議價後以1.9萬租出，呎租約38.6元，業主於05年以約275萬購入，現享回報約8.3厘。

        祥益分行經理黃文樂表示，屯門盈豐園1座高層E室，面積367方呎，兩房間隔，租客為區內客，議價後以1萬租出，呎租27.2元。

        美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山迎海．星灣御23座低層連平台戶，面積約564方呎，兩房間隔，以2.2萬租出，呎租39元，業主於16年3月以約802.1萬購入，租金回報率約3.3%。

        世紀21堅誠高級客戶經理李立娟表示，堅尼地城加惠臺1座中層E室，面積523方呎，2房間隔，望山景，月租2.55萬，呎租約48.8元。
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