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屋苑錄用家市價承接

2019-07-05 列印
■太古城兩房單位以960萬易手，呎價19124元。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城智星閣中層E室，面積502方呎，兩房間隔，望街景，以960萬易手，呎價19124元，屬市價，買家為自用客。原業主於81年以59.3萬購入，帳面獲利900.7萬。

太古城兩房960萬沽

　　利嘉閣助理分區經理黃銳平表示，柴灣杏花邨9座低層6室，面積453方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價860萬，及後減價52萬，以808萬易手，呎價17837元，屬市價水平。據悉，原業主於10年4月以328萬購入，現沽出轉手帳面獲利480萬。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天富苑B座高層4室，面積650方呎，三房間隔，獲區內綠表客垂青，以480萬（居二價）購入作自住，呎價7385元，屬市價成交。原業主於15年以336萬（居二價）購入，轉手帳面獲利144萬。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，馬鞍山錦豐苑B座低層11室，面積604方呎，三房間隔，望海景，獲綠表買家以592萬（居二價）承接，呎價9801元。據了解，原業主於97年以128萬（未補地價）購入，帳面獲利464萬。

青怡花園呎價1.74萬

　　代理指，青衣青怡花園5座中低層B室，面積343方呎，兩房間隔，望泳池景，以600萬獲承接，呎價17493元。據了解，原業主於12年3月以246萬購入，現轉手帳面獲利354萬。

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳峻瀅II第2座中層E室，面積509方呎，兩房間隔，望山景，以730萬成交，呎價14342元。
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