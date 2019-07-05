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筲箕灣形薈月租2.25萬

2019-07-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1B座高層D室，面積490方呎，兩房間隔，望開揚市景，獲租客以2.25萬租入，呎租45.9元。據了解，業主於16年以1020.4萬購入，租金回報2.6厘。

　　香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣南昌一號高層B室，面積366方呎，兩房間隔，望海景，議價後以1.8萬租出，呎租49.2元，業主於18年以721萬購入，現享回報3厘。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水中心5座低層C室，面積350方呎，兩房間隔，望內園景，獲租客以12000元承租，呎租34.3元。

  據悉，業主於12年9月以260萬購入，現租出可享租金回報率5.5厘。
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