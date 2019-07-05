罕有一梯一伙 世紀大廈時尚雅廳通透開揚

中半山豪宅地段，擇居於此，是地位及身分的象徵。其中世紀大廈以用家主導，每個單位採用大戶開則，這次走訪的放盤，實用面積逾2700方呎，擁有4房3套間隔，大廳窗戶將山景引入室內，並可遠眺維港海景。



世紀大廈共有2座住宅大廈，提供82個單位，其中第1座外貌獨特，以圓筒形設計，成為區內的地標建築物，而第2座只有22個單位，大部份單位的實用面積均超過2700方呎，亦是市場罕有。屋苑矗立於地利根德里，駕車可沿梅道及花園道前往港島北岸多個地方，如中環、灣仔等地。



吊椅點綴添玩味



是次帶大家參觀的單位，位於世紀大廈第2座，大廈以一梯一伙，故市場盤源極罕有，也是該放盤的一大特色。大宅的實用面積2786方呎，由玄關前往，便是偌大廳堂，廳內空間修長，內櫳以白色及木系佈置，簡潔清雅。



客、飯兩廳位置涇渭分明，之間位置還放有健身器材，客廳大部份家具佈置也選用淨色，大窗旁放置了可坐多人的曲尺形沙發，前方鋪上樹葉圖案的毛氈，與窗外的樹景互相呼應，戶主更在廳區擺放吊椅，充滿玩味。飯廳位置自成一隅，中央擺放了白色餐桌椅，近窗亦設有休閒區，坐在窗邊能近望茂密山林，遠眺維港。



大宅備有4房3套間隔，以長走廊貫通，尾房屬主人套房，房內幾乎以全白裝潢，大窗呈U形設計，採光度極高，外望屋苑泳池及中半山多個豪宅屋苑。



4房3套連車位



套房設置特大雙人牀，旁邊設有梳妝枱，另外睡牀後方設有衣帽間，擺滿戶主不少衣服及手袋。套廁配套間隔分明，兼備浴缸及淋浴間，企理而實用。