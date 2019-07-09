交投漸趨平穩 東半山豪宅市場缺盤睇樓量跌

東半山豪宅成交大致平穩，惟現時大部分屋苑盤源少，更甚是不少放盤以連租約放售，買家要「無樓睇」下入市，如渣甸山嘉雲臺，有買家以4800萬承接連租約中層單位，屋苑現時盤源不足10個。



中原地產高級聯席營業董事柯偉剛表示，跑馬地及東半山的二手成交宗數，4月及5月分別約54宗及約40宗，大部份個案集中於跑馬地的地段。不過來到6月份，市場活躍程度放慢，暫時錄得的買賣少於10宗。準買家的入市態度已不及年初般積極，有部份本身一直有洽購目標單位，但最後都觀望後市，亦有少數嘗試還價約一成，但現時所接觸的業主，叫價上較為實際，貼近市價放售，可議價空間並不多，因此趁機「執平貨」的機會不大。



近期，東半山豪宅交投維持約10多宗左右，當中不乏大型屋苑，如位於渣甸山白建時道的嘉雲臺，由8座大廈組成，提供大碼開則的單位。美聯物業高級營業經理黃達權稱，屋苑正進行大維修工程，不少業主都惜售，等待完成維修後，單位升值才會放售，故市場放盤不足10個，而且大部份屬連租約單位。



嘉雲臺「無樓睇」4800萬承接



嘉雲臺最新的成交為8座中層B室，實用面積1300方呎，可遠望太平山頂，設有1個車位。原業主於去年11月以約4680萬連租約放盤，到了3月提價至4880萬，最終有買家「無樓睇」下承接，造價4800萬，屬市價成交。據了解，現時單位每月租金約63000元，租金回報率約1.6厘。



黃氏續稱，嘉雲臺第8座為屋苑的入門單位，目前最平叫價約5000萬，屬低層戶連1個車位，連租約放售。至於第1、2座暫時未有新放盤，該兩座大廈供應實用面積逾1800方呎的單位，是屋苑最大的戶型。



名門盤源一半連租約



另外，位於大坑徑的名門，5月亦錄得3宗買賣，成交價介乎約2150萬至4330萬。中原地產柯偉剛透露，5座中層B室，實用面積871方呎，不連車位，原業主意向價約2280萬，放盤約8個月後，獲同區換樓客以市價2150萬承接自用。現時，屋苑約30個放賣盤中，交吉與連租約比例約一半，又以第5座的有較多放盤，該座主打實用面積約870方呎的「細3房」戶型，最平價已跳升至約2300萬連租約放售，惟不設車位。



柯偉剛又提到，位於春暉道的愉富大廈，分為A、B兩座，但多年來的成交都集中於A座，新近罕有錄得B座單位易手，該成交為B座中層01室，實用面積1857方呎，可間劃4房，並坐向東南望市景，放盤逾半年，於5月以5650萬連1個車位沽出，呎價約30425元。



愉富大廈5650萬連車位沽



愉富大廈B座對上一宗成交，要追溯至2016年，同樣是為中層01室，實用面積相同，當時作價4470萬。柯氏指出，屋苑B座所在的地勢較高，而且單位開則較A座大，市場少有放盤，現時同類型單位的入場費約5400萬起，相比同區的嘉雲臺第1、2座單位，實用面積相若，但市值估計約8000萬至9000萬。