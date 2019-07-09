尚豪庭頂層2050萬沽
美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城單日連錄兩宗成交，其中24座中層G室，面積326方呎，兩房間隔，成交價598萬，呎價18344元，屬市價。另外，屋苑50座頂層戶，附設天台，面積284方呎，以588萬售出，呎價20704元，低市價約3%。
利嘉閣分行助理分區董事黃永全指，元朗尚豪庭2座頂層連天台特色戶，面積1298方呎，四房雙套間隔，坐向東南，外望區內市景，以2050萬成交，呎價15794元，造價及呎價均創同類單位新高紀錄。
中原分區營業經理王勤學表示，區內YOHO MIDTOWN第2座高層C室，面積606方呎，三房間隔，成交價1068萬，屬屋苑純三房單位年內新高，呎價17624元。
中原區域營業經理陳輝麟指，青衣居屋海悅花園2座低層E室，面積590方呎，三房間隔，上月底叫價760萬（自由市場價），減價12萬至748萬成交，呎價12678元，高市價約1%，創屋苑造價新高。
海悅花園創屋苑新高
世紀21奇豐分行區域經理趙詠欣指，馬鞍山迎海1座高層C室，面積809方呎，三房兩廳連儲物室間隔，原開價1400萬，放盤一年半後，累減120萬至1280萬成交，呎價15822元，屬市價水平。