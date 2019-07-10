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﻿星匯居放租兩日即租出

2019-07-10 列印
  香港置業分行高級聯席董事胡耀才表示，西九龍錄星匯居2座中層E室，2房間隔，向南望海景，實用面積約501方呎，業主以約2萬元放租2日，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價200元，以1.98萬元租出，實用呎租約39.5元，新租客為心儀單位望開揚景，故睇樓1次即決定承租。

  資料顯示，業主於2007年12月以約421.6萬元購入上址，現享回報約5.6厘。

  香港置業分行高級聯席董事朱永健表示，西灣河君豪峰錄首宗租務成交，君豪峰高層H室，1房間隔，向西南望山景，實用面積約290方呎。業主以約2萬元放租1周，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減租2000元，以1.8萬元租出，實用呎租約62.1元。新租客為單身人士，心儀單位全新，故睇樓1次即決定承租。資料顯示，業主於2018年5月以約799萬元購入上述單位。
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