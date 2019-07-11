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﻿南昌一號三房月租2.16萬

2019-07-11 列印
　　二手紛錄租務個案，香港置業分行高級聯席董事張仲賢表示，西九龍南昌一號高層D室，三房間隔，面積418方呎，坐南望開揚市景，業主以2.2萬元放租，議價後減價400元，獲新租客以2.16萬元承租，呎租51.7元。

　　據悉，新租客心儀單位間隔，睇樓兩次即決定承租。業主於2017年7月以756.1萬元購入上述單位，現享回報3.4厘。

　　利嘉閣分行經理陳奕熙透露，元朗朗晴居1座低層C室，面積578方呎，外望享開揚景觀，日前獲租客以14500元承租，呎租25元。

　　據悉，租客原於荃灣居住，因單位罕有放租，決定即睇即租。業主在2015年11月以380萬元買入上述單位，現租出可享租金回報率約4.6厘。
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