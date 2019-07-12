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﻿藍灣半島兩房月租2.3萬

2019-07-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座中層H室，面積436方呎，兩房間隔，望遠山景及市景，獲租客以2.3萬租入，呎租52.8元，租客為外區客。據了解，業主於11年以395萬購入，租金回報約7厘。

　　利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗尚悅‧方低層E室，面積289方呎，一房連開放式廚房間隔，獲租客以11500元承租，呎租39.8元。據悉，業主於17年12月，以398.9萬購入，現租出可享租金回報3.5厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門麗寶大廈低層B室，面積248方呎，一房間隔，獲外區客垂青，以8000元租入，呎租32.3元。
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