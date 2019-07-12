41名校網地段 龍苑時尚闊廳高雅透亮

九龍塘向來是傳統豪宅區之一，其中嘉林邊道屬內街地段，毗鄰九龍城，位置旺中帶靜，以下介紹的龍苑亦坐落於此，樓齡只有7年，現時市場正放售一中層戶，實用面積2152方呎，設有4套房間隔，偌大客廳外連露台，享有開揚景色。



九龍塘龍苑建有2座住宅大廈，每幢大廈樓高7層，每層只設2伙，整個項目提供28個大型單位，實用面積由2102至2193方呎。屋苑於2012年入伙，是區內少有的新型住宅，並坐落於內街的嘉林邊道，由於屋苑鄰近九龍城，一般的起居生活都容易解決。另外，不少父母最關心的校網，同樣是項目的一大賣點，因其位處小學41校網，名校林立。



位置優越名校林立



是次走訪的豪宅，實用面積2152方呎，附設2個車位，方便以車代步的家庭。單位設有私家電梯大堂，入屋可見到室內附有雅致裝潢，曲尺形大廳將客廳與飯廳明顯分區，客廳放置大型沙發後仍然走動方便，對面牆身則擺放矮櫃及掛牆電視機，廳區並沒有訂造大量貯物櫃，只有沙發後的一排飾櫃展示擺設。



四套房連兩車位



飯廳位於近入門位置，廳區佈置同樣簡單，兩側置有及頂大櫃，特別設有魚缸增添生氣，圓形餐桌設玻璃桌面，配襯特別的燈飾。露台設於客廳一側，以落地大玻璃透光，露台面積充足，外望嘉林邊道的街景，以及兩旁的樹木，環境恬靜，加上附近樓宇高度有限，故可遠眺部份山景。



單位設有4個房間，全部以套房格局設計，主人套房四正寬敞，裝潢簡約企理，牀頭以一幅大型中國畫點綴，現時房內擺放雙人睡牀後，還有三面下牀空間，一邊設有多門衣櫃，收納不少衣服，套廁擁有「五件頭」設備，以闊身鏡面擴闊一室。







