﻿窗外綠樹成蔭 滌濤山瑰麗大廳清幽怡人

由嘉里建設發展的滌濤山建於2002年，為區內大型混合式住宅項目，提供洋房、複式及分層單位。屋苑設有度假式會所設施，由6座獨立屋組成，提供設施種類多，室內設有桌球室、健身室等，室外則有泳池、網球場等。交通方面，屋苑提供穿梭巴士接駁港鐵大埔墟站，車程約10分鐘，港鐵站旁為新達廣場，可滿足日常起居飲食，或添置日常用品。
4房3套連780呎天台
全屋裝潢以中式宮廷風格為主題，以大量木系家具擺設為主，顯出高貴感覺，與窗外自然景色互相襯托。一屋採多窗戶設計，令室內通風光猛，同時亦可時刻與窗外綠樹景觀為伴，綠意盎然。飯廳置有長直形白色雲石餐桌，配合全屋木系裝潢，營造舒適用餐環境。廚房與廳堂位於同一層，間隔呈長方形設計，兩邊置有廚櫃、爐頭等基本設備，另外亦設有2扇通風大窗，有助煮食後油煙自然排走。
採4房2套間隔，各房面積均四正寬敞，即使擺放雙人牀空間仍綽綽有餘，而其中1房間佈置更貫徹一屋裝潢，特色圖案地氈及小型沙發等家具，令空間格調提升，房間一列配置多組窗戶，為室內引入充裕陽光。浴室方面，活動空間相當充裕，而且備有雙水龍頭及雙鏡櫃，提升室內空間感，此外一旁採近落地玻璃設計，窗外綠樹林景，猶如置身大自然中。