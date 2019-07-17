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﻿海濱南岸三房連套呎租43.3元

2019-07-17 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業高級區域董事歐淼林表示，紅磡海濱南岸1座中層J室，面積589方呎，3房連套房間隔，望內園池景，議價後以2.55萬租出，呎租43.3元，業主於15年10月以約750萬購入，現享回報約4.1厘。

  中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗2座低層B07室，面積293方呎，一房間隔，以15000元租出，呎租51.2元。據了解，業主於16年以411萬購入，是次租出單位可享約4.4厘租金回報。

  香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣昇悅居7座高層H室，面積491方呎，2房間隔，望園景，議價後以1.9萬租出，呎租約38.7元，業主於09年以約279萬購入，現享回報約8.2厘。
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