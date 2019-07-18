﻿新都城三房890萬沽

中原區域營業董事黎宗文表示，沙田河畔花園E座高層1室，面積269方呎，兩房間隔，議價後以485萬易手，呎價18030元。據了解，原業主於13年以300萬購入單位，是次沽出單位帳面獲利185萬。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城51座中層D室，面積304方呎，兩房間隔，望園景，以595萬承接，呎價19572元。據了解，原業主於16年以373萬購入，帳面獲利222萬。
利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌海堤灣畔3座中層F室，面積541方呎，兩房間隔，原叫價720萬，減至700萬易手，呎價12939元。據了解，原業主於12年10月以455萬購入，現轉手帳面獲利245萬。
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角港運城2座低層E室，面積780方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1500萬沽出，呎價19231元，屬市價。據了解，原業主於07年以615萬購入，帳面獲利885萬。
港運城每呎1.92萬售
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣御17座中層E室，面積496方呎，兩房連儲物房間隔，以818萬易手，呎價16492元。原業主於15年以663萬購入，是次沽出單位帳面獲利155萬。