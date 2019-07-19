﻿四房複式設計 羅便臣道1號歐陸格調典雅大廳

西半山是港島區的傳統豪宅地段之一，鄰近核心商業區。其中，羅便臣道1號位處街道頭段，正有複式單位放售，實用面積2626方呎，據悉屋主花費豪裝，以歐陸式風格呈現眼前。客廳附設大露台，前臨香港動植物公園及中環的繁華市景。



羅便臣道1號為單幢式住宅，樓齡約40年，只有25個單位，其中3樓至23樓的單位為複式單位，而第24樓起則採用一梯一伙設計，基座為停車場。物業坐落於羅便臣道的頭段，位置上鄰近中半山的花園道及舊山頂道，駕車前往中環及金鐘都十分方便，另外大廈亦前臨著名的香港動植物公園，為市區提供一個綠化及休憩用地。



約300萬豪裝



今次參觀的單位，屬屋苑罕有的複式戶，實用面積2626方呎，據了解，戶主不惜邀請設計師為大宅裝潢，花費約300萬，整個單位以歐陸式格調為主題，盡現豪氣奢華的氣派。兩廳佈局鮮明，客廳以假天花燈槽及吊燈裝飾，並擺放沙發及茶几，一排牆身則設有入牆書櫃，廳堂外設特大露台，近望香港動植物公園及禮賓府，綠意盎然，遠望則是中環核心商業區的摩天大廈，亦有少量維港海景，景致豐富。



至於飯廳，置有一組圓形餐桌，同樣配上特色燈具，令人賞心悅目，廳區的另一端亦有小型品酒區，而且還設有紅酒櫃，擺滿不少紅酒，與知己共聚時候，隨時都可以淺酌一番，享受生活品味。



4房3套連2車位



單位採4房3套間隔，不同的佈置展現了時尚與高貴。其中一個套房用上黑色天花板裝潢，天花板屬光亮面，反射出來的影像，為一室增添空間感。另一房間則為書房，地台鋪上毛氈，放上長形工作桌，背面牆身乃是一列書櫃，恍如身處於私人辦公室般。