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﻿屋苑紛錄議價成交

2019-07-19 列印
■好運中心兩房單位，議價後以600萬易手，呎價17964元。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原高級區域聯席董事馮澤源表示，沙田好運中心竹林閣高層F室，面積334方呎，兩房間隔，原叫價620萬，議價後以600萬易手，呎價17964元，屬市價，買家購入作自住。原業主於16年以428萬購入，帳面獲利172萬。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳SAVANNAH第2A座中層E室，面積310方呎，一房間隔，議價後以640萬易手，呎價20645元，買家為上車客。原業主於16年5月斥資372.2萬一手買入，是次轉手帳面獲利267.8萬。

好運中心呎價1.79萬

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋兆山苑F座高層2室，面積546方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以508萬（自由市場價）購入作自住，呎價9304元，屬市價成交。

　　利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳君傲灣1座高層F室，面積456方呎，原則為兩房戶，改建為一房連套房間隔，望海景，以880萬交吉易主，呎價19298元。據了解，原業主於09年9月以279萬購入，現轉手帳面獲利601萬。

　　代理指，東涌映灣園6座高層C室，面積550方呎，兩房間隔，成交價720萬，呎價13091元，買家為外區首置客。原業主於08年以248萬購入，帳面獲利472萬。

映灣園兩房720萬沽

　　中原分行經理林偉明表示，上水中心1座低層A室，面積351方呎，兩房間隔，原叫價540萬，議價後以531.5萬易手，呎價15142元。原業主於08年以141萬購入，是次易手帳面獲利390.5萬。
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