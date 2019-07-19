美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳SAVANNAH第2A座中層E室，面積310方呎，一房間隔，議價後以640萬易手，呎價20645元，買家為上車客。原業主於16年5月斥資372.2萬一手買入，是次轉手帳面獲利267.8萬。
好運中心呎價1.79萬
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋兆山苑F座高層2室，面積546方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以508萬（自由市場價）購入作自住，呎價9304元，屬市價成交。
利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳君傲灣1座高層F室，面積456方呎，原則為兩房戶，改建為一房連套房間隔，望海景，以880萬交吉易主，呎價19298元。據了解，原業主於09年9月以279萬購入，現轉手帳面獲利601萬。
代理指，東涌映灣園6座高層C室，面積550方呎，兩房間隔，成交價720萬，呎價13091元，買家為外區首置客。原業主於08年以248萬購入，帳面獲利472萬。
映灣園兩房720萬沽
中原分行經理林偉明表示，上水中心1座低層A室，面積351方呎，兩房間隔，原叫價540萬，議價後以531.5萬易手，呎價15142元。原業主於08年以141萬購入，是次易手帳面獲利390.5萬。