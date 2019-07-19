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﻿匯璽II開放戶月租1.5萬

2019-07-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事胡耀才表示，南昌站匯璽II第5B座中層E室，面積270方呎，開放式間隔，望市景，議價後以1.5萬租出，呎租55.6元，新租客為夫婦。業主於18年以651萬購入，租金回報2.8厘。

　　利嘉閣分行經理陳奕熙稱，元朗YOHO Town第2座中層G室，面積393方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以13500元承租，呎租34元。據悉，業主於15年9月以523萬購入，現租出可享租金回報率3.1厘。

　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山迎海5座低層G室，面積985方呎，四房連套房間隔，議價後以3.1萬租出，呎租31.5元，租客為家庭客。業主於17年3月以1200萬購入，租金回報率3.1厘。
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