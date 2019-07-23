睇樓人流平穩 九龍站豪宅特色戶造價創新高

九龍站豪宅屋苑睇樓人流量平穩，6月首10天錄得少於10宗成交，市場近期個別錄得特色單位易手，造價企穩。其中，市場消息指出，擎天半島有上下層2伙單位售出，連4車位成交價約9000萬，平均呎價4萬。



美聯物業高級營業經理余慶麟表示，九龍站5大豪宅屋苑於4月及5月分別錄得約12宗及約17宗成交，而本月亦暫有約6宗，相比去年10月只有約1、2宗，近期二手交投靠穩。區內部份業主叫價態度開始軟化，願意擴闊議價空間，議幅較上月多約2%至3%，只是他們原來叫價已偏離市價，現時不過是以貼近市價放售。



區內的睇樓客量與上月大致相若，用家及投資客比例各佔一半，前者多為留意樓價約2000萬的單位，不過觀望態度濃厚，而後者則較着重單位升值潛力，多於租金回報率，他們的搵樓目標預算更進取，銀碼可以高至約4000萬至5000萬的貴價單位。余氏坦言，近月成交為數不少屬優質戶、銀碼大，以及新高價的個案，亦反映買家有相當的實力。



擎天半島「上下兩層」9000萬沽



以擎天半島為例，市場本月傳出有2戶極高層單位易手。余慶麟透露，涉及單位為1座極高層的上下層單位，單位實用面積各1125方呎，未有打通成複式戶，可遠眺維港兩岸市景及海景。據了解，原業主放售多年，最終獲資深投資者承接，每個單位造價為4500萬，實用呎價約40000元，涉及總價為9000萬，並連4個車位。



現時，擎天半島提供約100個確實放盤，大部份為連租約放售，最平叫價約2200萬起步。至於與上址同類型放盤，市場現放售1座高層A室，實用面積相同，僅與上址低數層，業主開價約4500萬。



漾日居3房4200萬新高價



余慶麟又提到，市場亦傳出漾日居有大單位，近期以高價易手，成交為1座中層A室，實用面積1127方呎，3房1套間隔，早於去年8月以約4040萬放賣，其後叫價曾高見約4350萬，新近以公司股權轉讓形式易手，作價4200萬，實用呎價約37267元，兩者皆創出屋苑的新高價。



天璽連平台戶每呎逾10萬



漾日居現有約60個放賣盤，當中僅約2個屬鎖匙盤，全為「細3房」開則，其中一個低層連平台單位，不連車位，現叫價約2700萬，屬屋苑的入場價位，而實用面積1127方呎的大單位，叫價則約3300萬起。



利嘉閣地產高級客戶經理蔡俊傑稱，天璽本月暫時未有成交，而5月則錄得4宗，其中一宗乃是特色戶，單位為日鑽璽高層A室，實用面積1902方呎，外連平台，外望海景，連1個車位，獲富豪客以公司股權轉讓買入，斥資1.9億，實用呎價約100946元，不但是5月區內最大銀碼的買賣，是次成交呎價也成為屋苑歷史新高。屋苑放盤量約80個，當中彗鑽璽有特色戶放售，實用面積1333方呎，連608方呎平台，惟樓層上與上述單位有明顯差別，叫價約9900萬。