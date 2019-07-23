領都三房1138萬易手
祥益分行經理林英傑表示，屯門居屋兆禧苑D座高層13室，面積338方呎，獲區內首置客垂青，以428萬（自由市場價）購入作自住，呎價12663元，屬市價水平。
中原分行經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭1座高層C室，面積1005方呎，三房連套房間隔，原叫價2500萬，議價至2350萬易手，呎價23383元，買家為換樓客。原業主於01年以675萬購入，帳面獲利1675萬離場。
世紀21陽光區域經理陳世民表示，火炭豐景花園B座低層3室，面積537方呎，原為三房間隔，現改為兩房戶，獲區外換樓客以750萬連車位買入，呎價13966元，屬市價水平。據了解，原業主於10年以280萬購入，帳面獲利470萬。
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座高層C室，面積811方呎，三房連套房間隔，以1572萬買入，呎價19383元。據了解，原業主於07年5月以582.8萬購入，帳面獲利989.2萬元。
藍灣半島呎價1.93萬沽
利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園8座低層F室，面積368方呎，兩房間隔，望海景，原叫價630萬，及後減價至600萬易主，呎價16304元。據了解，原業主於13年5月以328萬購入，現轉手帳面獲利272萬。