﻿珀麗灣兩房海景戶708萬沽售

香港置業首席分區董事方文偉表示，大角嘴利奧坊•曉岸2座高層C室，面積257方呎，1房間隔，原先叫價620萬 議價後以595萬易手，呎價23242元，據了解，買家為首置客，原業主於15年10月以約413.7萬購入，是次轉售帳面賺約181.3萬。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑M座高層15室，面積429方呎，以340萬(居二價)購入，呎價7925元，屬市價水平，買家為外區白表客。
中原高級資深分區營業經理范鎮培表示，牛頭角淘大花園F座高層3室，面積375方呎，採兩房間隔，議價後以618萬成交，呎價16480元，新買家為上車客，購入單位自住。據悉，原業主於10年以140萬買入，現易手帳面獲利478萬。
利嘉閣分行經理許喜龍稱，荃灣翠濤閣2座中層F室，面積約477方呎，為兩房間隔，獲買家以638萬購入，呎價13375元，據悉，原業主於11年9月，以約282.8萬購入，現轉手帳面獲利約355.2萬。
世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田居屋愉田苑愉和閣中層4室，面積429方呎，2房間隔，議價後以612萬(自由市場價) 沽出，呎價14266元。據了解，原業主於09年以163萬(已補地價)購入，帳面獲利449萬離場。