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﻿形薈低層431方呎租1.8萬

2019-07-24 列印
  二手再錄市價租務個案，世紀21溢榮客戶經理林曉怡表示，筲箕灣形薈1B座低層F室，面積431方呎，月租1.8萬，呎租約41.8元，據悉，新租客為專業人士。業主於16年以818萬購入，可享租金回報2.6厘。

        中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山薈朗1座中層A03室，面積238方呎，開放式間隔，以11000元租出，呎租46.2元。

　　據了解，原業主於18年以340萬購入，是次租出單位可享約3.9厘租金回報。

        香港置業高級聯席董事胡耀才表示，南昌站匯璽II第5B座高層B室，面積385方呎，1房間隔，望海景，議價後以2.1萬租出，呎租54.5元，據悉，新租客為夫婦，業主於18年9月以約997萬購入，租金回報2.5厘。
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