﻿會德豐財團127億奪啟德地

啟德4A區1號住宅地昨開標，由會德豐地產、嘉華及中國海外合組財團，以127.398億力壓其餘三家財團奪得，每呎樓面地價約11842元，低於市場估值，同時較毗鄰的4B區1號地皮，於今年3月以每呎樓面13701元批出，下跌13.5%。
樓面呎價11842元
該財團發言人稱，啟德跑道區內地皮位置臨海，大部份單位望東九龍商業區海景。嘉華國際營業及市場策劃總監温偉明表示，啟德發展區為本港矚目的大型發展地區，並看好區內前景。
據資料顯示，該地皮位處跑道中段，享內港海景，地皮面積約17.6368萬方呎，以地積比約6倍發展，可建樓面高達約107.584萬方呎，屬跑道區目前推出規模最大住宅地之一，指定作私人住宅用途。
萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文稱，是次地皮中標價比預期低，反映發展商受近日政治事件，以及中美貿易戰等影響，加上政府將推空置稅，故此在出價上有所折讓，但相信大部份發展商仍對後市具信心。
中標價較預期為低
他再指，預期項目落成後呎價達26000元，估計項目會以中小型單位為主，另加上部份大單位及特色戶。美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模大，投資額相對較高，加上受到外圍經濟及本地局勢等不明朗因素影響，市場氣氛趨保守，而地皮早前僅接獲共4份標書，屬區內最少入標數目的地皮，料對未來區內地價有一定影響。