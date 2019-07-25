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﻿上水御皇庭三房735萬沽售

2019-07-25 列印
  據星島地產網報導，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，上水御皇庭2座高層E室，面積548方呎，3房間隔，以735萬易手，呎價13412元，原業主於07年以281萬購入，是次易手帳面獲利約454萬離場。

  利嘉閣經理黃金欽表示，將軍澳首都2座中層RA室，面積約716方呎，採3房間隔，望開揚景觀，以918萬易主，呎價12821元，據了解，原業主於08年以約518.1萬購入，現轉手帳面獲利約399.9萬。

  祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門兆邦苑中層2室，面積376方呎，獲區內客以433萬(自由市場價)購入，呎價11516元，原業主於14年以約222萬(自由市場價)購入，轉手帳面獲利211萬。
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