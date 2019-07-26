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﻿新港城三房月租1.9萬

2019-07-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山新港城J座低層1室，面積519方呎，三房間隔，獲區內家庭客承租，議價後以1.9萬租出，呎租36.6元，業主於96年以308萬購入，租金回報率7.4厘。

　　中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山迎海．星灣19座中層G室，面積564方呎，兩房連儲物房間隔，以24000元租出，呎租42.6元。據了解，原業主於14年以683萬購入，是次租出單位可享4.2厘租金回報。

　　香港置業高級聯席董事朱永健表示，筲箕灣香島5座中高層C室，面積1051方呎，四房間隔，以4萬租出，呎租38.1元。據悉，業主於18年2月以2663.5萬購入，租金回報1.8厘。
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