﻿對正大潭灣海 紅山半島偌大廳堂清雅通透

位於港島南區大潭豪宅地段，當中以紅山半島的規模最大，提供分層戶及洋房，戶戶都可有一流景致。是次為大家精選屋苑的洋房放盤，實用面積2584方呎，屋內備有豪華裝潢，外連花園及平台，山海雙景盡現眼前。



紅山半島位於大潭白筆山道，提供10座分層大廈及246間洋房，單位依白筆山而興建，背靠大潭郊野公園，毗鄰龜背灣及大潭水塘。



屋苑設有住客會所及商場，提供超級市場及診所等店舖，附近還有香港國際學校。出入方面，由屋苑駕車，可經大潭道前往柴灣及小西灣一帶，到赤柱正灘及大街亦不消10分鐘。



4房1套 全屋豪裝



紅山半島大致可分為A至D區，其中A至C區為洋房，市場現正放售其中一間單號屋，實用面積2584方呎，從車庫旁邊的大門入屋，素白的玄關簡單置有黑色大型鞋櫃，將屋主及朋友的鞋子都收納得井井有條。拾級而上，客廳佔地寬敞，可擺放一組特大的曲尺形沙發，與電視機的距離合適。



飯廳及開放式廚房空間相連，飯桌以玻璃桌面裝飾，配襯高背餐椅，天花掛上1盞特色吊燈。



廚房則以深色木系為主調，兩側的廚櫃及工作枱面都很充足，方便大展廚藝，另外廚房特別設有中島吧枱，方便戶主在此享用簡單的膳食。



附846方呎花園



單位擁有4房1套間隔，其中3間用作睡房，主人套房內籠夠大，足以容納特大睡牀，並設有對流露台，光線十足，其中一面更享有開揚大潭灣海景及山景。大宅亦相連花園及平台，面積分別846方呎及114方呎，提供額外的戶外私人空間。