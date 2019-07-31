﻿粉嶺花都廣場兩房550萬沽售

欣廷軒兩房770萬沽
世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田欣廷軒5座中層A室，面積393方呎，兩房間隔，望街景，原叫價780萬，近日減價10萬，獲買家以770萬承接，呎價19593元，屬市價水平。據了解，原業主於12年8月以390萬購入，帳面獲利380萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門新屯門中心2座低層C室，面積462方呎，獲區內上車客垂青，議價後以510萬易手，呎價11039元，屬市價水平。原業主於15年以約350萬購入，現轉手帳面獲利160萬。
維景灣畔呎價1.7萬
利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳維景灣畔9座低層H室，面積498方呎，兩房間隔，望山景，原叫價870萬元，議價後以850萬交吉沽出，呎價17068元。據了解，原業主於01年以194.9萬購入，現轉手帳面獲利655.1萬。
中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺綠悠軒7座中層C室，面積612方呎，三房連套房間隔，以728萬易手，呎價11895元。原業主則於11年以328萬購入，是次易手帳面獲利400萬離場。
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣青薈低層B室，面積224方呎，一房間隔，議價後以478萬易手，呎價21339元。原業主於15年以約347萬購入，是次轉售帳面賺約131萬。