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﻿太古城兩房月租2.8萬

2019-07-31 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城南山閣低層A室，面積536方呎，兩房間隔，望內園景，以2.8萬租出，呎租52.2元，據悉，新租客為公司客。業主於09年6月以405萬購入，現享回報約8.3厘。

  Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣6座中層G室，面積508方呎，兩房間隔，望開揚山景，獲租客以2.4萬租入，呎租47.2元，據悉，租客為外區住客。業主於05年11月以360萬購入，租金回報8厘。

　　祥益客戶經理古文彬表示，屯門倚嶺南庭中層K室，面積587方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以月租1.3萬租出，呎租22.1元。

　　美聯高級營業經理劉志偉表示，奧運站維港灣10座低層A室，面積520方呎，兩房間隔，望海景，月租2.3萬，呎租44.2元。
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