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西灣河柏匯呎租54.9元

2019-08-01 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河柏匯中層A室，面積328方呎，一房間隔，望開揚市景，獲租客以1.8萬租入，呎租54.9元，據了解，租客為外區客。業主於17年3月以688.1萬購入，租金回報3.1厘。

　　香港置業營業經理翁嘉慧表示，奧運站帝柏海灣3座中層E室，面積594方呎，三房間隔，望海景，原叫租3萬，議價後以2.9萬租出，呎租48.8元，據悉，新租客為夫婦。業主於10年6月以730萬購入，現享回報4.8厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門海麗花園1座高層G室，面積412方呎，兩房間隔，月租1.1萬，呎租26.7元，據悉，租客為區內客。
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