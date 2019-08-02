屋苑錄上車客市價承接

綠悠軒兩房575萬沽
利嘉閣分行經理李建禧稱，粉嶺綠悠軒4座高層E室，面積427方呎，兩房間隔，望開揚景，以575萬易手，呎價13466元。據悉，原業主於14年4月以329.8萬購入，現沽出轉手帳面獲利245.2萬。
中原區域營業董事黎宗文表示，火炭御龍山6座中層B室，面積891方呎，三房連套房間隔，議價後以1750萬易手，呎價19641元。據了解，原業主於16年以1238萬購入，是次沽出單位獲利512萬。
美聯營業經理曾祥聰表示，屯門叠茵庭9座低層A室，面積381方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價538萬，議價後以529萬易手，呎價13885元。原業主於14年6月以295萬購入，是次轉手帳面獲利234萬。
代理指，西營盤富裕大廈高層B室，面積326方呎，原為兩房間隔，現改成開放式間隔，望市景，業主原叫價688萬元，終減價33萬，以655萬易手，呎價20092元。據悉，原業主於15年以439萬購入，帳面獲利216萬。
海栢花園呎價1.81萬
代理指，馬鞍山海栢花園1座高層B室，面積396方呎，兩房間隔，享內園景，原叫價750萬，目前減價至718萬易手，呎價18131元。據了解，原業主於14年10月以525萬購入，帳面獲利193萬。