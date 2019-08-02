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筲箕灣形薈呎租48.6元

2019-08-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈1A座高層E室，面積844方呎，三房連工人房間隔，獲租客以4.1萬租入，呎租48.6元。據了解，業主於16年11月以2340.6萬購入，按買入價計算，租金回報約2.1厘。

　　香港置業首席聯席董事周世康表示，灣仔嘉薈軒中層6室，面積397方呎，開放式間隔，以2.1萬租出，呎租52.9元，新租客為外籍人士。業主於06年7月以384萬購入上述單位，現享回報約6.6厘。

　　利嘉閣聯席市務董事周鍵喬稱，長沙灣宇晴軒2座中層E室，面積468方呎，兩房間隔，以1.9萬元租出，呎租40.6元。據悉，業主於11年1月以415萬購入，現租出可享租金回報率5.5厘。
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