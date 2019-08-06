市況氣氛轉淡 大埔豪宅錄零星低市價成交

近期，大埔二手豪宅交投市況冷卻，但不乏優質戶買賣，並錄得零星低市價成交。其中，位於紅林路的滌濤山有原業主肯減價，以2530萬沽出複式單位，低市價約一成。聚豪天下新近有洋房以3368萬成交，呎價逾1.3萬。



美聯物業市務經理（銷售）賴嘉敏表示，大埔區的二手豪宅交投氣氛轉淡，5月全月並有約21宗成交，踏入6月份，上半個月因本港出現大型示威活動，期間的二手買賣冷卻下來，不過隨着局勢緩和，市場於下個半月的睇樓量開始回復，連錄多宗成交，主因是區內豪宅客源，多數是有實力的換樓客，搵樓目標以2000萬以上的分層戶或洋房，對後市發展也相對較樂觀。整體來說，大埔區於6月的二手豪宅買賣約10宗。



滌濤山複式戶2530萬沽



中原地產分區營業經理賴思沛稱，雖然6月大埔區的豪宅交投淡靜，但當中不乏洋房成交，包括區內大型屋苑滌濤山。屋苑新近錄得複式單位成交，實用面積1905方呎，樓高2層，外連花園，享有內園景，原業主約半年開始放盤，當時開價約2800萬，單位最後以2530萬沽出，整體減幅約9.6%，而造價亦較市價低約一成。據了解，原業主對近期的政治氣氛有憂慮，故願意增加減價幅度沽貨離場。



現時，滌濤山的放售盤中，包括約20個分層單位及約10間洋房，分層戶的最平叫價約1350萬，並設有1個車位，而洋房則跳價至約3000萬起步。



聚豪天下海景屋每呎1.3萬



另外，位於露輝路的聚豪天下，清一色提供84座洋房，交投一向不多，今年暫時只錄得2宗成交。其中，6月則錄得一間單號屋易手，實用面積2447方呎，樓高3層，附設靚裝，遠眺東南面海景，約半年前以約3800萬放售，最終作價3368萬沽出，實用呎價約13764元。賴氏指出，屋苑對上一宗的成交，雖然面積相同，但景觀不及上址，於5月以3008萬成交。目前，市場上有約5間屋苑放售，入場價約3500萬。



至於位於三門仔的比華利山別墅，近月則未有「開齋」。美聯物業賴嘉敏指出，屋苑最新成交追溯至4月，共錄得4宗買賣，包括湖景道雙號屋，實用面積1606方呎，外望樓景為主。據悉，洋房於4月尾在拍賣行拍賣，當時底價約1450萬，不足一星期後，以市價1660萬沽出，實用呎價約10336元，與平均呎價約10800元相若。



比華利山別墅所有單位均為洋房，現時盤源充足，約100間洋房，大部份都以貼近市價放售，安排睇樓也很容易。賴氏透露，屋苑的入門版洋房，實用面積約1606方呎，入場叫價約1680萬，至於實用面積約2031方呎洋房，則約2550萬。



逸瓏灣4房2428萬售



中原地產高級資深區域營業經理馮澤源表示，大埔白石角的逸瓏灣6月錄得大廈16座低層B室，實用面積1400方呎，4房2套連貯物房間隔，望內園泳池。單位放盤多時，去年4月曾連1個車位，以約3200萬放盤，直到今年3月改價約2500萬，但不放售車位，議價後以2428萬售予買家作自用，屬市價。屋苑現有約40個放賣盤，逾一半屬連租約單位，屋苑間隔多元，其中3房及4房單位的入場費，分別約1300萬及約2100萬。