  • 2019年8月6日 星期二
  • 29º
  • 79%
熱門： 8.5三罷七區集會港鐵走光林鄭月娥

日報新聞 > 地產

淘大花園兩房671萬易手

2019-08-06 列印
  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業首席聯席董事植光遠表示，牛頭角淘大花園中高層1室，面積390方呎，屬兩房間隔，望市景，原先叫價678萬，目前議價至671萬易手，呎價17205元，屬市價水平。據了解，買家為首置客，原業主於00年2月以約145萬購入，是次轉售帳面獲利約526萬。

  利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗朗屏8號1座低層B室，面積約246方呎，屬開放式間隔，望市景，原先叫價470萬，經議價後減價7萬，以463萬沽出，呎價18821元。據悉，原業主於16年5月以約293.9萬購入，現轉手帳面獲利約169.1萬。

  中原資深分區營業經理車子毅表示，元朗YOHO TOWN第7座中層E室，面積423方呎，兩房間隔，原先叫價670萬，目前減價40萬，以630萬易手，呎價14894元，原業主於07年1以180萬買入，帳面獲利450萬。

  世紀21領先置業執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1A座中層G室，面積325方呎，1房間隔，以650萬易手，呎價20000元，據了解，原業主於15年10月以562萬購入，帳面獲利88萬。

  代理指，馬鞍山海典灣5座高層C室，面積483方呎，兩房間隔，望市景，原先叫價800萬，目前減價70萬，以730萬易手，呎價15114元，原業主於16年2月以550萬購入，帳面獲利180萬。

  世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍名城3期盛世1座中層SB室，面752方呎，3房1套間隔，獲區內買家以1350萬承接，呎價17952元。據了解，原業主於12年以754萬購入，帳面獲利596萬。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd