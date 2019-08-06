淘大花園兩房671萬易手

日本的賽馬發展比起傳統賽馬國家來說，歷史絕不算悠久，亦因為二次世界大戰的關係，真正興起是要到上世紀五十年代才開始。上星期曾在北海道參觀的日高輕種馬育成訓練中心，便是由一九五四年起開始興建，至現時的規模已是全日本數一數二的大。 個人相當佩服日本人有一種要麼不做，要做便要做到最好的態度，依筆者個人經驗，全球的幾大賽馬陣營，固然必然是以愛爾蘭古摩亞和杜拜的高多芬為首，可是日本吉田家族名下的社台集團，在發展速度上肯定是最首屈一指的，它們沒有向海外發展之心，卻不停由海外吸取經驗，去令到本已獨霸一方的國內勢力，變得更加雄厚，看來終有一天可以衝向世界。 發展賽馬，絕非單單講求資源充足與否...

2019-08-06