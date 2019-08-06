淘大花園兩房671萬易手

利嘉閣助理分區董事黃永全稱，元朗朗屏8號1座低層B室，面積約246方呎，屬開放式間隔，望市景，原先叫價470萬，經議價後減價7萬，以463萬沽出，呎價18821元。據悉，原業主於16年5月以約293.9萬購入，現轉手帳面獲利約169.1萬。
中原資深分區營業經理車子毅表示，元朗YOHO TOWN第7座中層E室，面積423方呎，兩房間隔，原先叫價670萬，目前減價40萬，以630萬易手，呎價14894元，原業主於07年1以180萬買入，帳面獲利450萬。
世紀21領先置業執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸1A座中層G室，面積325方呎，1房間隔，以650萬易手，呎價20000元，據了解，原業主於15年10月以562萬購入，帳面獲利88萬。
代理指，馬鞍山海典灣5座高層C室，面積483方呎，兩房間隔，望市景，原先叫價800萬，目前減價70萬，以730萬易手，呎價15114元，原業主於16年2月以550萬購入，帳面獲利180萬。
世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍名城3期盛世1座中層SB室，面752方呎，3房1套間隔，獲區內買家以1350萬承接，呎價17952元。據了解，原業主於12年以754萬購入，帳面獲利596萬。