﻿都會駅三房連套房1090萬易手

中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺碧湖花園7座高層A室，面積441方呎，兩房間隔，以570萬易手，呎價12925元。原業主則於16年以360萬購入，是次易手帳面獲利約210萬。
碧湖花園570萬沽
香港置業首席高級營業經理李品良表示，奧運站君滙港6座中層A室，面積482方呎，屬兩房間隔，以1112萬易手，呎價23071元。據了解，買家為首置客，原業主於14年8月以650萬購入，是次轉售帳面獲利約462萬。
祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門翠林花園B座低層4室，面積330方呎，兩房設計，獲區內上車客垂青，以400萬易手，呎價12121元，屬市價水平。原業主於06年以約63萬購入，帳面獲利337萬。
壹環每呎24194元售
代理指，灣仔壹環高層C室，面積465方呎，一房間隔，望山景，原先叫價1175萬，目前減價50萬，以1125萬沽出，呎價24194元。據悉，買家為用家，原業主於12年以905萬買入單位，帳面獲利220萬。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角兆寶大廈高層A室，面積139方呎，開放式間隔，望海景，原先叫價350萬，近日減價至322萬易手，呎價23165元。據了解，原業主於12年9月以185萬購入，帳面獲利137萬。