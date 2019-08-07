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﻿宇晴軒兩房月租21000元

2019-08-07 列印
  二手再錄市價租務個案，利嘉閣經理張偉基稱，長沙灣宇晴軒2座中層F室，面積約501方呎，為兩房間隔，以月租21000元租出，呎租約42元，據悉，業主於09年12月以約353.8萬購入，現租出可享租金回報率7.1厘。

  美聯首席高級營業經理梁子軒表示，筲箕灣形薈2座高層G室，面積為397方呎，為1房間隔，以月租約1.92萬承接，租約為48.4元，原業主於16年11月以約821.6萬購入，若以目前租金計算，租金回報2.8厘。

  Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層F室，面積455方呎，屬兩房間隔，月租2.3萬，呎租50.5元，據了解，業主於10年1月以340萬購入，按買入價計算，租金回報約8.1厘。
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