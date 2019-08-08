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﻿天宇海三房月租2.7萬

2019-08-08 列印
  二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山天宇海2B座高層B室，面積848方呎，3房間隔，獲租客以月租2.7萬承租，呎租31.8元。據了解，業主於10年10月以805萬購入上址，可享租金回報率4厘。

  香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣傲凱中層A室，面積287方呎，1房間隔，望海景，議價後以1.5萬租出，呎租52.3元，業主於18年以596萬購入，現享回報約3厘。

  利嘉閣聯席董事羅志雄稱，將軍澳日出康城緻藍天3座高層RB室，面積約943方呎，為4房一套連儲物室間隔，議價後以28000元承租，呎租約29.7元。據悉，業主於15年4月，以約842.4萬買入，租金回報率約4厘。
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