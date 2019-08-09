  • 2019年8月9日 星期五
  • 35º
  • 64%
熱門： 陰司紙萬人接機機場劉業成周柏豪

日報新聞 > 地產

嘉亨灣三房月租3.5萬

2019-08-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河嘉亨灣5座高層D室，面積675方呎，三房連套房間隔，以3.5萬租出，呎租51.9元，據悉，新租客為家庭客。業主於10年以918萬購入，現享回報4.6厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門寶怡花園2座高層F室，面積415方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.25萬租入，呎租30.1元。

　　中原分行經理葉桂源表示，屯門疊茵庭9座中層F室，面積383方呎，原為兩房間隔，現已改為一房，議價後以1.29萬租出，呎租33.7元。業主於18年5月以498萬購入，現租出單位租金回報3.1厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd