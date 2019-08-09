附花園及天台 環角道33號高曠大廳雅致溫馨

赤柱舂坎角一帶住宅以低密度洋房為主，人車稀少，加上依山而建，令不少單位都可享有極開揚景觀。是次為大家精選環角道33號的洋房，實用面積逾2300方呎，屬3房1套間隔，設有花園及天台，前臨一大片綠色景致，以及有少量海景。



位於赤柱舂坎角的環角道33號，由大昌地產發展，僅提供13間洋房，其中一間洋房以孖屋設計，項目自設有住客會所，提供室外恒溫泳池及健身室等。



廳堂相連私家花園



屋苑毗鄰昭陽花園及璧如花園等洋房屋苑，居住環境相對清靜，而且具有高私隱度。配套方面，由屋苑距離約2分鐘車程，可到達赤柱廣場及牛奶公司舂磡角購物中心，購物十分方便。



是次參觀的洋房，是項目現時僅有的放盤，實用面積2340方呎，樓高3層，地下大廳樓底高曠，採用多面落地玻璃引光入室，加上內籠以白色牆身及木系格調佈置，令室內擁有不少空間感。客、飯兩廳位置分明，客廳四邊均放上沙發及座椅，可招待更多朋友，另一邊以木製餐桌佈置飯廳。



樓高3層共3房



步出廳堂，便是私家花園，面積550方呎，戶主在此擺放了戶外家具，周圍樹影婆娑。



拾級而上，中層為家庭廳及2間客房，客房以眼鏡房開則，每個房間的面積相若，內籠方正實用，能夠打造專屬的個人空間。



至於主人套房，則佔據了整個頂層，裝潢上與廳堂格調如出一轍，不但擁有寢區，還備有闊落的工作間，套房浴室保養不俗，而且潔具擺位做到乾濕分明的效果。



天台鋪仿真草皮



天台面積為500多方呎，地面鋪上仿真草皮，景觀視野非常廣闊，還眺望赤柱的公營房屋及部份海景。