﻿觀望氣氛濃厚 薄扶林豪宅連錄特色單位成交

薄扶林兩大豪宅屋苑，近期交投不多，但造價及呎價都表現理想。其中，老牌屋苑碧瑤灣罕有錄得頂層連天台單位成交，成交呎價接近2.6萬，創屋苑新高。另外，臨海屋苑貝沙灣連錄多宗4房大戶交投。



美聯物業高級營業經理莫穩兒表示，薄扶林傳統豪宅碧瑤灣，6月二手交投疏落，全月錄得約3宗成交，與5月份的4宗大致相若。屋苑於3月樓市暢旺時候，錄得約11宗成交，雖然近期成交量處於低位，但對比去年年尾，有個別月份錄得「零成交」而言，近月表現算是不俗。



碧瑤灣頂層戶3350萬承接



另外，碧瑤灣現時平均實用呎價，由5月約17000元，升至6月約22000元，彈升接近3成。莫氏解釋，屋苑5月的成交主要是2房及3房的分層戶，質素一般，而6月市場則錄得一宗特色戶成交，因而扯高呎價，該單位為35座頂層連天台單位，實用面積1296方呎，外置樓梯連接約1118方呎天台，連1個車位，獲買家以約3350萬承接，實用呎價約25849元，呎價創屋苑新高。



此外，碧瑤灣有大廈完成大維修後，亦錄得單位易手，成交為39座中層單位，實用面積1334方呎，位置上與兩旁大廈排得更前，猶如「凸」字形格局，故享有開揚海景。原業主於5月以約3180萬放賣，最後以3000萬連1個車位成交，成為屋苑同類型單位新高。莫穩兒續指，碧瑤灣現有約89個放賣盤，2房單位連車位最平叫價約1680萬，3房單位連車位則約3000萬。市場亦有1個特色戶放售，屬2房連天台單位，實用面積976方呎，連車位叫價約3000萬。



利嘉閣地產首席聯席董事招佩貞表示，區內另一豪宅貝沙灣，近數月出現「量跌價升」的現象，4月曾錄得約22宗成交，平均呎價約31025元，而5月減至約7宗分層戶買賣，平均呎價升至約36113元，至於6月卻「零成交」。貿易戰令到股市出現波動，近期屋苑睇樓客較第一季少約3成，樓價約3000萬至4000萬的3房單位是主流選擇，但部份準買家觀望態度濃厚，還價意欲不大。



貝沙灣低層呎價4萬



屋苑的5月份成交中，有3宗屬4房大戶，例如4期5座低層B室，實用面積1886方呎，據知於市場放盤約半年後，以7550萬連1個車位交吉易手，實用呎價約40032元，較平均呎價高出約11%。招氏指出，該口價以往較常見於中、高層單位，上址位處較低樓層，因此作價理想。目前，同座同室也有放盤，實用面積相同，位於中層，連1個車位叫價約7500萬，屬連租約單位。 貝沙灣最新的放盤量約200個，盤源較第一季少約一成，然而叫價則高約一成，最平叫價約1250萬起。其中，3房單位入場費約3000萬，放盤實用面積約1145方呎，連租約，但不連車位；4房單位則約5000萬入場，實用面積約1439方呎，位處高層，設有車位。



Aqua 33特色戶3000萬沽



Aqua 33近期亦錄得的特色戶成交。中原地產副區域聯席董事翁泉堡表示，項目的頂層連天台及平台單位，實用面積1324方呎，附設車位，最新以3000萬沽出，實用呎價約22659元。原業主於2009年7月以1882萬買入單位，單位升值近6成。