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﻿逸濤灣三房連套房間1680萬沽

2019-08-14 列印
■西灣河逸濤灣三房連套房間隔，議價後以1680萬沽出，呎價22105元，屬市價水平。
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  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河逸濤灣4座低層E室，面積760方呎，三房連套房間隔，議價後以1680萬沽出，呎價22105元，屬市價水平。據了解，買家為家庭客，購入作自住，原業主於08年以約698萬購入，是次轉售帳面賺約982萬。

  美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山迎海．星灣御25座中層A室，面積766方呎，屬三房連套房間隔，望海景，原先叫價1420萬，目前議價至1310萬沽出，呎價17102元，原業主於15年1以約1165.7萬購入，轉手帳面獲利約144.3萬。

新都城議價680萬承接

　　利嘉閣經理黃金欽表示，將軍澳新都城2期3座中層C室，面積約363方呎，採兩房間隔，望樓景，議價後以680萬獲承接，呎價18733元。據了解，原業主於12年7月，以330萬購入，褐帳面獲利約350萬。

　　世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍名城2期盛薈2座中層SB室，面積958方呎，四房連套房間隔，獲同區買家以1450萬承接，呎價15136元。據了解，原業主於11年以980萬購入，帳面獲利470萬。

嘉悅半島每呎13563元沽

　　祥益客戶經理林英傑表示，屯門嘉悅半島2座中層H室，面積435方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以590萬購入作自住，呎價13563元，屬市價水平，原業主於14年以約310萬購入，是次轉手帳面獲利約280萬。

　　中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌逸樺園2座低層B室，面積752方呎，三房連套房間隔，望樓景，原先叫價1900萬，目前累減至1600萬易手，呎價21277元，原業主於03年以396萬購入，帳面獲利1204萬。
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