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﻿藍灣半島每呎45.9元租出

2019-08-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座高層H室，面積436方呎，屬兩房間隔，望開揚山景及少海景，獲租客以2萬租入，呎租約45.9元，據了解，業主於15年以630萬購入，按買入價計算，租金回報約3.8厘。

澤豐花園每呎21.9元承租

　　祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門澤豐花園1座中層C室，面積433方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以9500元租出，呎租21.9元。

　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，南昌站匯璽II第3B座低層G室，面積272方呎，屬開放式間隔，以1.5萬租出，呎租約55.1元。據悉，業主於17年以約585萬購入，現享回報約3.1厘。

　　中原資深分區營業經理林溢斌表示，東涌東堤灣畔7座中層E室，面積527方呎，兩房間隔，議價至1.68萬租出，呎租約32元。
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