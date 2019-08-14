﻿藍灣半島每呎45.9元租出

反修例示威者連續五日在機場集會，昨天多了年輕人加入，他們強佔離境大堂，以身體和行李車堵塞通道，阻止乘客登機，釀成多次推撞和對罵，怨聲載道。機場運作亦連續第二日被癱瘓，多班航班取消。有示威者聲稱要爭取自由人權，但他們的行為卻剝奪了市民和旅客使用機場的自由和權利，在在顯示，集會並不理性，必須停止。 香港機場是世界上最繁忙的機場之一，也是市民和外國旅客進出香港的重要門戶。正值暑假，許多市民本計劃好一家大細到外地旅行探親，或往外地公幹，而不少青少年也在這段時間到其他國家上學，但由於示威集會阻礙登機，以致航班停飛，令他們不能成行，除了大失預算，損失金錢，也打亂了行程，相當徬徨。過去兩...

2019-08-14