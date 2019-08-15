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﻿屋苑頻錄減價成交

2019-08-15 列印
■市場氣氛轉差，屋苑紛錄減價成交。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級聯席董事林健偉表示，將軍澳新都城一期3座低層H室，面積526方呎，三房間隔，望樓景，經議價後減價40萬，以805萬成交，呎價15304元，屬市價，據了解，買家為上車客。原業主於10年7月以328萬購入，是次轉售帳面賺477萬。

新都城三房805萬沽

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳日出康城峻瀅II第1座低層F室，面積504方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價720萬，呎價14286元。據了解，原業主於15年6月以513.4萬購入，是次轉手帳面獲利206.6萬。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊美湖居1座低層D室，面積540方呎，三房間隔，獲外區上車客垂青，以560萬購入作自住，呎價10370元，屬市價成交，原業主於14年以308萬購入，轉手帳面獲利252萬。

　　中原區域營業經理陳夑佳表示，上水御皇庭1座高層F室，面積452方呎，兩房間隔，以595萬易手，呎價13164元。原業主於12年以319萬購入上址，是次易手帳面獲利276萬離場。

　　利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，紅磡海逸豪園19座低層E室，面積425方呎，兩房間隔，望內園景，以850萬易手，呎價20000元。據了解，原業主約於10年1月以354.8萬購入，轉手帳面獲利495.2萬。

海逸豪園每呎2萬易手

　　世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山曉峯灣畔1座高層D室，面積482方呎，兩房間隔，原叫價750萬，議價後以738萬沽出，呎價15311元。據了解，原業主於09年8月以261萬購入，帳面獲利477萬。
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