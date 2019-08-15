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﻿藍灣半島三房月租3.2萬

2019-08-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座低層B室，面積811方呎，三房連套房間隔，望海景，獲租客以3.2萬租入，呎租39.5元。

  據了解，業主於11年3月以850萬購入，按買入價計算，租金回報4.5厘。

　　祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門雅都花園C座高層D室，面積566方呎，三房間隔，以1.5萬租出，呎租26.5元。

　　香港置業營業經理黃銘傑表示，長沙灣昇悅居2座中層B室，面積517方呎，兩房間隔，望開揚遠景，議價後以2.05萬租出，呎租39.7元，據悉，新租客為家庭客。業主於07年以282萬購入，現享回報8.7厘。
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