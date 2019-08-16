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﻿麗城花園兩房月租1.45萬

2019-08-16 列印
　　利嘉閣分行經理許喜龍稱，荃灣麗城花園1期2座高層G室，面積481方呎，兩房間隔，望山景，近日以14500元獲承租，呎租約30元。據悉，業主於07年11月以約156萬購入，現出租可享租金回報約11厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，奧運站君滙港5座中層G室，面積474方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以2.28萬租出，呎租48.1元，據悉，新租客為一對夫婦。業主於17年以834萬購入，現享回報3.3厘。

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌映灣園10座低層B室，面積748方呎，三房連套房間隔，月租19000元，呎租25.4元。據了解，業主於09年7月以290萬購入，現出租可享租金回報7.8厘。
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