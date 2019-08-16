﻿坐賞無垠海景 浪澄灣瑰麗雅廳富層次感

港鐵奧運站附近有多個私人屋苑，部份屋苑前臨海旁，包括今次介紹的浪澄灣，市場現放售罕有的複式單位，實用面積1960方呎，內籠佈置富有現代感，以鏡面裝飾擴充室內空間，據知裝修費約400萬。至於景觀，不論身在廳房，都可盡覽無垠海景。



由恆隆地產發展的浪澄灣，於2004年入伙，由8座大廈組成，單位總數逾1800個，分層單位主打2房及3房戶型，物業擁有住客會所，設施多元化，包括戶外游泳池、網球場及健身室等。



其他配套方面，屋苑有住客巴士接載住客前往奧海城，方便居民購物及消閑娛樂，同時商場亦連接港鐵奧運站，直達九龍站及香港站。



5房2套複式戶



是次走訪的放盤，屬屋苑罕有的複式戶，位處高層，實用面積1960方呎，設有5房2套間隔，據悉業主斥資約400萬為單位進行裝修。由複式上層開始參觀，客廳以白色及鏡面為主調，廳內的沙發及茶几以歐陸式設計，佈置糅合時尚與古典韻味，客廳旁邊則為品酒區，設有白色吧枱及大型酒櫃。



沿樓梯拾級而下，飯廳位於複式下層，廳內格調與客廳一致，中央設有6人圓形餐桌椅，一面牆身訂造多層陳列飾架，擺滿大量戶主的藝術品。飯廳附近為廚房，擁有U形工作枱面，下廚空間充裕。



單位內的房間分布於上、下兩層，主人套房的地台升高，貼上暗紋牆紙，以淺色裝潢，放置雙人大牀，房內的偌大窗戶可外望無垠海景，旁邊的客房也是套房一部份，用作戶主的衣帽間，收納大量衣服，並設有梳妝台。套房浴室亦顯現生活品味，用上白色雲石紋牆身，一隅置有扇形浴缸。